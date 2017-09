Éste es un resumen de los textos de las relevaciones hechas por los demonios, por orden de la Santísima Virgen, en el transcurso de exorcismos hechos por sacerdotes. Pues ” NO HAY NADA OCULTO QUE NO HAYA DE DESCUBRIRSE, NI NADA SECRETO QUE NO HAYA DE SABERSE” (Lc. 12,2)

El Papa Pablo VI autorizó en 1966 que: “Las publicaciones sobre nuevas apariciones, profecías y milagros, sean distribuidas y leídas por los fieles sin permiso expreso de la Iglesia, con tal de que no contengan nada contrario a la Fe y a la moral. Esto significa que no es necesario el imprimatur“. Esto permite flexibilidad para no restringir la acción del Espíritu: “No apagar el Espíritu, ni despreciar las profecías” (2 Tes. 5,19)

El Papa León XIII, tuvo una visión el 13-10-1884; al acabar la Misa quedó 10 minutos en éxtasis, explicó que oyó dos voces: Satanás gritaba al Señor: “Quiero destruir tu Iglesia”. – “¿Puedes hacerlo? Pues hazlo”. – “Para eso tengo necesidad de 75 a 100 años y más poder” . – “Tienes el tiempo y tendrás el poder. Haz con ello lo que quieras”. Y vió como salieron los demonios del infierno e invadir la tierra. En esta visión horrenda fue a su despacho y escribió la oración de San Miguel que hizo decir en la Misa.

