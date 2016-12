ORACIONES DE EXORCISMO CON LA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Jesús, que tu Poderosa Sangre de Liberación, Sanación y Redención, derramada para nuestra salvación; combata al enemigo de mi cuerpo, mente, alma y espíritu; aleja de mi ser todo dardo incendiario y venenoso del maligno. No me dejes caer en tentación, oh Jesús, por tu gloriosa Sangre Redentora líbrame de todo mal. Amén.

